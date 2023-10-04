UEFA'nın EURO 2028 ve 2032 açıklamalarının ardından merakla beklenen EURO 2028'in ev sahibi ülkeleri ve stadyumları açıklandı. EURO 2028 nerede, sorusu da bu kapsamda yanıt buldu.

EURO 2028 nerede? EURO 2028'in ev sahibi ülkeleri ve stadyumları belli oldu! Türkiye var mı?

UEFA'nın EURO 2028 ve 2032 açıklamalarının ardından EURO 2028 nerede, sorusunun yanıtı merak edildi. Türkiye ve İtalya'nın Euro 2032'yi düzenlemek için yaptığı ortaklık başvurusu UEFA tarafından kabul edildiği açıklanırken, EURO 2028'in ev sahibi ülkeleri ve stadyumları da açıklandı. İşte, detaylar...

EURO 2028 NEREDE?

EURO 2028'in ev sahipliğini İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın yapacağı açıklandı. Turnuvanın oynanacağı stadyumlar arasında Wembley-Londra, Galler Ulusal Stadyumu-Cardiff, Hampden Park-Glasgow, Tottenham Stadyumu-Londra gibi mekanlar bulunuyor.

EURO 2028 TÜRKİYE'DE OYNANACAK MI?

İtalya, sadece EURO 2032 için teklif verirken Türkiye, hem EURO 2028 hem de EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için teklif yapmıştı ancak 2028'de Türkiye planı bulunmamakta. Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi düzenlemek için yaptığı ortaklık başvurusu UEFA tarafından kabul edildi. UEFA, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyi açıklayacak.

TÜRKİYE, 2028 VE 2032 İÇİN TEKLİF YAPTI

İtalya, sadece EURO 2032 için teklif verirken Türkiye, EURO 2028 ve EURO 2032'e ev sahipliği yapmak için teklif yapmıştı. UEFA yaptığı açıklamada EURO 2028'in ev sahipliğini ise İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın yapacağını duyurdu.

EURO 2028'in oynanacağı stadyumlar şöyle: