Euro 2024 yarı finale hangi takımlar çıktı? UEFA Euro 2024 yarı final maçı ne zaman?

Euro 2024 yarı finale hangi takımlar çıktı? UEFA Euro 2024 yarı final maçı ne zaman? soruları gündeme geliyor. Euro çeyrek final maçında bugün İngiltere ile İsviçre arasında mücadele gerçekleşti. Galip gelen İngiltere olurken Hollanda- Türkiye maçını hangi takım kazandığı merak ediliyor. UEFA Euro 2024 yarı finale hangi takım çıktı? Detaylar haberimizdedir...

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINI KİM KAZANDI?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya veda etti. Hollanda ise yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

EURO 2024 YARI FİNALE HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

A Milli Futbol Takımımızı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Hollanda, bu turda İsviçre'yi penaltılarda eleyen İngiltere'nin rakibi oldu. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?