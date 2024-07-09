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EURO 2024 yarı final ne zaman, saat kaçta?

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EURO 2024 futbol turnuvasının yarı final maçları ne zaman ve nerede oynanacak sorularının yanıtları merakla bekleniyor. Bu önemli spor etkinliği için tüm dünya futbolseverlerinin gözü kulağı haberlerde. EURO 2024 yarı final ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 yarı final maçları 9 ve 10 Temmuz 2024 tarihlerinde oynanacak. Bu maçlardan biri Münih'teki Allianz Arena'da, diğeri ise Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta gerçekleştirilecek. Turnuvanın finali ise 14 Temmuz'da Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Peki, EURO 2024 yarı final ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ GÜN?

Fransa, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak. İspanya-Fransa mücadelesi, 9 Temmuz Salı günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

Hollanda yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hollanda - İngiltere yarı final maçı 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak.

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

EURO 2024 yarı final maçları 9- 10 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Final maçı ise 14 Haziran'da oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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