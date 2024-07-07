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EURO 2024 yarı final eşleşmeleri!

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EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti. Gelişme sonrası Türkiye EURO 2024 yarı final eşleşmeleri merak edildi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. İşte, EURO 2024 yarı final eşleşmeleri!

TÜRKİYE ELENDİ Mİ EURO 2024?

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

SAMET AKAYDIN İLK GOLÜNÜ ATTI

A Milli Futbol Takımı'nı, Hollanda karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü savunma oyuncusu Samet Akaydın attı.

Samet, mücadelenin 35. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Samet, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

HOLLANDA, İNGİLTERE İLE EŞLEŞTİ

A Milli Futbol Takımı'nı eleyen Hollanda'nın yarı finaldeki rakibi İngiltere oldu.

Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi 10 Temmuz Çarşamba günü Dortmund'da oynanacak.

TÜRKİYE 2. YARI FİNAL ŞANSINI KAÇIRDI

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.

MİLLİ FUTBOLCULAR BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ!

EURO 2024 yarı final eşleşmeleri!

Osman Demir
Osman Demir
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