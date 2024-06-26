EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Çekya'yla karşılaşacak. Üst tura çıkmak için Türkiye'ye bir puan yetiyor. EURO 2024 Türkiye son 16 rakibi kim olacak, ihtimaller ne?

İKİ TAKIMIN DURUMU

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye'nin 3, Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı var. Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çekya; Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil

Türkiye; Altay, Mert Müldür, Merih, Kaan, Ferdi, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

EURO 2024 TÜRKİYE SON 16 RAKİBİ KİM OLACAK

Türkiye grubu ikinci bitirirse, son 16 turunda D Grubu lideri ile karşılaşacak. D Grubunu Avusturya lider tamamladı. Türkiye, grubu ikinci sırada tamamlarsa son 16 turu maçını 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

Türkiye, Çekya'ya yenilir ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse, grubu sonuncu tamamlayarak turnuvaya veda edebilir. Portekiz'in Gürcistan karşısında en az bir beraberlik alması, Türkiye'nin yenilse dahi gruptan çıkmasını sağlayacak.

Euro 2024'te en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalabilecek. Türkiye, 3 puan ve averajıyla bu "en iyi dört" üçüncü arasına girerse, B Grubu'nun lideri İspanya ile karşılaşacak. Türkiye, bu durumda 30 Haziran'da Köln veya Gelsenkirchen'de oynayacak.