EURO 2024 Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda? EURO 2024 elemeleri gruplar puan durumu nedir?
EURO 2024 elemeleri kapsamında Türkiye'nin puan durumu ve sıralaması merak ediliyor. Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu ve kaç puanla yer aldığı futbol severler tarafından sorgulanıyor. EURO 2024 elemeleri gruplar puan durumu hakkında detayları araştıranlar içim haberimizde EURO 2024 Türkiye puan durumu yer almaktadır.
EURO 2024 Türkiye puan durumu! EURO 2024 elemeleri kapsamında Türkiye'nin puan durumu ve sıralaması merak ediliyor. Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu ve kaç puanla yer aldığı futbol severler tarafından sorgulanıyor. EURO 2024 elemeleri gruplar puan durumu hakkında detayları araştıranlar içim haberimizde EURO 2024 Türkiye puan durumu yer almaktadır. İşte, EURO 2024 Türkiye kaçıncı sırada, puan durumu nedir? Yanıtı...
- Türkiye - 9 puan
- Ermenistan - 6 puan
- Hırvatistan - 4 puan
- Galler - 4 puan
- Letonya - 0 puan
Türkiye EURO 2024 elemeleri D grubunda 9 puan ile 1. sırada yer almaktadır.
- Türkiye - Ermenistan | 9 Eylül 2023
- Hırvatistan - Türkiye | 12 Ekim 2023
- Türkiye - Letonya | 15 Ekim 2023
- Galler - Türkiye | 21 Kasım 2023
Türkiye - Ermenistan maçı 9 Eylül 2023 tarihinde oynanacak.
Hırvatistan - Türkiye maçı 12 Ekim 2023 tarihinde oynanacak.
Türkiye - Letonya maçı 15 Ekim 2023 tarihinde oynanacak.
Galler - Türkiye maçı 21 Kasım 2023 tarihinde oynanacak.
Milli maçlarına yayın hakları TRT'dedir. Türkiye'nin Ermenistan, Hırvatistan, Letonyave Galler ile oynayacağı mücadeleler TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.