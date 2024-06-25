EURO 2024 Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim? Türkiye hangi takımlarla oynayacak? #9917

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'nın Hırvatistan ile 1-1 berabere kalması sonucu, Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda netleşti. EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında dün gece İtalya, uzatma dakikalarında bulduğu golle Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak son 16'ya kaldı. EURO 2024 Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim? Türkiye hangi takımlarla oynayacak?

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Üçüncü olmamız durumunda ise; A, D, E ve F grubunda bulunan üçüncüler bir üst tura çıkıyor. Bu durumunda ise yine yüksek ihtimalle İngiltere eşleşeceğiz.

FRANSA; Yüzde 35.8

HOLLANDA; Yüzde 23.0

İNGİLTERE; Yüzde 16.4

İSPANYA; Yüzde 9.8

AVUSTURYA; Yüzde 5.1

ELENME; Yüzde 4.0

SLOVENYA; Yüzde 3.1

DANİMARKA; Yüzde 2.7

TÜRKİYE HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?

Nefes kesen bu maçın ardından Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda netleşti. Grubu 2. tamamlamamız halinde yüksek ihtimalle Fransa ile eşleşeceğiz. Fransa'nın lider olamaması durumunda ise Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz.