EURO 2024 Türkiye kura çekimi ne zaman?
2 Aralık'ta çekilecek kura öncesi EURO 2024'te 1. torba belli oldu. Türkiye, turnuvanın favorilerinin yer aldığı ilk torbada bulunmuyor. Peki, EURO 2024 Türkiye kura çekimi ne zaman?
EURO 2024'e 1. torbadan katılacak takımlar kesinleşti. Türkiye bu torbada yer almazken, grubunu 1. bitirirse 2. torbada yer alacak. A Milli Takım'ı 1. torbadan güçlü rakipler bekliyor. EURO 2024 Türkiye kura çekimi ne zaman?
1. TORBADA DEVLER VAR
A Milli Takım, EURO 2024'e Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya'nın yer aldığı 1. torbadankatılamayacak. Ay-yıldızlılar, grubunu lider bitirmesi halinde 2. torbadan gruplarda yer alacak. Ay-yıldızlılar, 2. olursa 3. torbadan gruplara kalacak.
EURO 2024'te muhtemel gruplar şöyle:
• 1 Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya
• 2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya
• 3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya
• 4. Torba: Slovakya, Çekya, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım
EURO 2024 TÜRKİYE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'ün kura çekimi; 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.