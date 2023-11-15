A Milli Takımı'nda katılmaya hak kazandığı EURO 2024'te kullanılacak top tanıtıldı. Teknoloji harikası olan Fussballliebe (Futbol Aşkı) isimli topta sensörler yer alacak ve yarı otomatik ofsayt sistemine destek verecek. EURO 2024 topu belli oldu mu, nasıl olacak merak ediliyordu. İşte, EURO 2024 topu ve özellikleri!

EURO 2024 topu belli oldu mu? EURO 2024 topu tanıtıldı! Nasıl olacak?

EURO 2024 topu! A Milli Takımı'nda katılmaya hak kazandığı EURO 2024'te kullanılacak top tanıtıldı. Teknoloji harikası olan Fussballliebe (Futbol Aşkı) isimli topta sensörler yer alacak ve yarı otomatik ofsayt sistemine destek verecek. EURO 2024 topu belli oldu mu, nasıl olacak merak ediliyordu. İşte, EURO 2024 topu ve özellikleri haberimizde...

EURO 2024 TOPU TANITILDI

EURO 2024'te kullanılacak resmi maç topu tanıtıldı. Futbol Aşkı ismi verilen topun içinde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacak bir sensör olacak.

EURO 2024 TOPU NASIL OLACAK?

Turnuvanın enerjisi ve futbolun neşesinden esinlenerek dizayn edilen top, Berlin Olimpiyat Stadyumu önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. Hassas oyunu destekleyen bir dizayna sahip olduğu beliritlen topla birlikte bir teknoloji de ilk kez hayata geçecek.

Topta yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanmasını sağlayan "Connected Ball" teknolojisine sahip sensörler yer alacak. Bu teknolojiye sahip toplar ilk kez EURO 2024'te kullanılacak.