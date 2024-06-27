EURO 2024 SON 16 MAÇ TAKVİMİ | Euro 2024 son 16 turu maçları ne zaman? #9917
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler, heyecanla beklenen maçların ne zaman yapılacağını öğrenmek için takvimleri kontrol ediyorlar.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya, Fransa, Romanya, Belçika, Portekiz, Türkiye, Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya son 16 turuna yükseldi.
EURO 2024'TE TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?
A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacak.
EURO 2024 SON 16 MAÇ TAKVİMİ
29 Haziran Cumartesi
19.00 İsviçre - İtalya
22.00 Almanya - Danimarka
30 Haziran Pazar
19.00 İngiltere - Slovakya
22.00 İspanya - Gürcistan
1 Temmuz Pazartesi
19.00 Fransa - Belçika
22.00 Portekiz - Slovenya
2 Temmuz Salı
19.00 Romanya - Hollanda
22.00 Avusturya - Türkiye