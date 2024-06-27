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EURO 2024 SON 16 MAÇ TAKVİMİ | Euro 2024 son 16 turu maçları ne zaman? #9917

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler, heyecanla beklenen maçların ne zaman yapılacağını öğrenmek için takvimleri kontrol ediyorlar.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya, Fransa, Romanya, Belçika, Portekiz, Türkiye, Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024'TE TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacak.

EURO 2024 SON 16 MAÇ TAKVİMİ | Euro 2024 son 16 turu maçları ne zaman? #9917

EURO 2024 SON 16 MAÇ TAKVİMİ

29 Haziran Cumartesi

19.00 İsviçre - İtalya

22.00 Almanya - Danimarka

30 Haziran Pazar

19.00 İngiltere - Slovakya

22.00 İspanya - Gürcistan

1 Temmuz Pazartesi

19.00 Fransa - Belçika

22.00 Portekiz - Slovenya

2 Temmuz Salı

19.00 Romanya - Hollanda

22.00 Avusturya - Türkiye

EURO 2024 SON 16 MAÇ TAKVİMİ | Euro 2024 son 16 turu maçları ne zaman? #9917

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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