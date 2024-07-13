EURO 2024 şampiyonu kaç para alıyor? EURO 2024 şampiyonu İngiltere-İspanya ne kazandı, para ödülü ne kadar?

EURO 2024 şampiyonluk para ödülü! EURO 2024'te final heyecanı İspanya ve İngiltere arasında yaşanacak, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak bu dev mücadelede kazanan takım, Avrupa'nın en prestijli kupasının yanı sıra önemli bir para ödülü de kazanacak. Peki, EURO 2024 şampiyonu ne kadar kazanacak, para ödülü ne kadar, kaç milyon euro? Detaylar...

EURO 2024 ŞAMPİYONU KAÇ PARA ALIYOR?

UEFA, EURO 2024 için toplam 331 milyon avro ödül dağıtacağını açıkladı. Bu miktar, önceki turnuva olan EURO 2020'deki ödül miktarı ile aynı seviyede kaldı??. Turnuvaya katılan 24 takım arasında ödüller şu şekilde dağıtılacak:

Katılım ücreti: 9,25 milyon avro

Maç bonusu: Galibiyet başına 1 milyon avro, beraberlik başına 500 bin avro

Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon avro

Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon avro

Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon avro

İkincilik ödülü: 5 milyon avro

Şampiyonluk ödülü: 8 milyon avro

Bu dağılıma göre, EURO 2024'te şampiyon takım grup maçlarındaki tüm karşılaşmaları kazandığı takdirde toplamda 28,25 milyon avro kazanabilecek.

İspanya ve İngiltere'nin bu finale gelmesiyle birlikte, futbolseverler heyecanlı bir maç bekliyor. İngiltere, EURO 2020'de İtalya'ya karşı finalde kaybetmişti ve bu kez ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor??. İspanya ise tarihindeki beşinci finaline çıkacak ve dördüncü kez şampiyonluk için sahada olacak.

EURO 2024'te final heyecanı ve büyük ödül, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek ve kazanan takım tarihi bir başarıya imza atacak.