EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar? EURO 2024 finali kazanılırsa ne olacak?

Avrupa Şampiyonası'nda takımlara para ödülü veriliyor. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde veda eden A Milli Takım yaklaşık 16.5 milyon euro'luk gelir elde etti. EURO 2024'te takımların ne kadar kazandığı merak ediliyor. Peki, EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar? EURO 2024 finali kazanılırsa ne olacak?

EURO 2024 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden 24 takım 9.25 € katılım ücreti alacak. Takımlar her galibiyet durumunda 1 milyon € alırken beraberlikte ise 500.000 € kazanacak.

Son 16 turuna kalan 16 takım 1.5 milyon € ödülün sahibi olurken çeyrek finale yükselen takım 2.5 milyon € alacak.

Yarı finale yükselen Hollanda, İngiltere, İspanya, Fransa gibi takımlara yarı finale çıkma hakkı olarak 4 milyon € ödenecek.

2024 yılında Avrupa Şampiyonu olan takıma ek olarak 8 milyon € ödenirken ikinci takım ise 5 milyon euro ödeme alacak.