Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede?
Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede? EURO 2024 futbol turnuvasında Portekiz ve Fransa arasında oynanacak olan maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda gerçekleşecek? Detaylar haberimizde.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak. Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede?
PORTEKİZ- FRANSA MAÇI NE ZAMAN?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZ- FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?
TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.