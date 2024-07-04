Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak. Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede?

PORTEKİZ- FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ- FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.