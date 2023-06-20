EURO 2024 elemelerinde heyecan sürerken futbol severler tarafından EURO 2024 nerede oynanacak? EURO 2024 hangi ülkede oynanacak, nerede düzenlenecek? Merak ediliyor.

EURO 2024 nerede oynanacak? EURO 2024 elemelerinde heyecan sürerken futbol severler tarafından EURO 2024 nerede oynanacak? EURO 2024 hangi ülkede oynanacak, nerede düzenlenecek? Merak ediliyor. Detaylar...

EURO 2024 NEREDE OYNANACAK?

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.