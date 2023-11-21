Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'ün hangi ülkede düzenleneceği merak ediliyordu. Peki, EURO 2024 nerede yapılacak? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede düzenlenecek? Detaylar haberimizde...

EURO 2024 nerede, hangi ülkede yapılacak? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede düzenlenecek?

EURO 2024 nerede yapılacak? Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'ün hangi ülkede düzenleneceği merak ediliyordu. Peki, EURO 2024 nerede yapılacak? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede düzenlenecek? Detaylar...

EURO 2024 NEREDE, HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek isteyen federasyonların bu niyetlerini resmî olarak açıklamaları gereken 3 Mart 2017'den beş gün sonra UEFA, yalnızca Almanya ve Türkiye'nin turnuvayı düzenlemeye ilişkin niyetlerini sunduğunu duyurdu.

Ev sahibi ülke 27 Eylül 2018'de İsviçre'nin Nyon kentinde 12 oy ile Almanya seçildi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kura çekimi, 2 Aralık 2023 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie konser salonunda yapılacaktır. Finallere katılmaya hak kazanan yirmi dört takım, elemeler genel sıralamasına göre dört torbaya ayrılacak ve altı gruba yerleştirilecektir. Ev sahibi Almanya birinci torbada yer alacak ve otomatikman A1 pozisyonuna yerleşecektir. Kura çekimi sırasında play-off kazananları belli olmayacağı için dördüncü torbada yer alacaklardır.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI NEDİR?

Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960'tan beri UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen futbol turnuvasıdır. Orijinal adı Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulmuş olup, 1968 yılında şu anki ismini almıştır. Turnuva ülkelerin üst düzey millî futbol takımları arasında düzenlenir.