EURO 2024 neden Almanya'da oynanıyor? Avrupa Şampiyonası maçları neden sadece Almanya'da?

EURO 2024 neden Almanya'da oynanıyor? Toplam 24 millî takımın mücadele edeceği EURO 2024'e Almanya ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle Avrupa Şampiyonası maçları, 1988 ve 2020 yıllarının ardından üçüncü kez Almanya topraklarında ve ülkenin yeniden birleşmesinden sonra ikinci kez bu topraklarda düzenlenecektir. Peki, EURO 2024 neden Almanya'da oynanıyor? Detaylar...

EURO 2024 NEDEN ALMANYA'DA OYNANIYOR?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek isteyen federasyonların bu niyetlerini resmî olarak açıklamaları gereken 3 Mart 2017'den beş gün sonra UEFA, yalnızca Almanya ve Türkiye'nin turnuvayı düzenlemeye ilişkin niyetlerini sunduğunu duyurdu.

Ev sahibi ülke 27 Eylül 2018'de İsviçre'nin Nyon kentinde seçildi.

Oylama sonuçları şu şekildeydi:

Almanya: 12

Türkiye: 4

Çekimser: 1

Toplam: 17

UEFA İcra Komitesi, ev sahibini belirlemek için yalnızca basit çoğunlukla ve gizli bir oylamayla oy verdi. Beraberlik durumunda UEFA Başkanı oy kullanarak kazananı belirleyecekti. İcra Komitesinin yirmi üyesinden ikisinin oy kullanma hakkına sahip olmaması ve bir üyenin gelmemesi nedeniyle toplam on yedi üyenin oy kullanma hakkı vardı.