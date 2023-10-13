"EURO 2024 elemeleri, fikstürleri ve maç sonuçları!" Merak ediliyor. A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak, nerede yapılacak? EURO 2024 puan durumu nedir, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte detaylar…

EURO 2024 ne zaman başlayacak, nerede olacak? EURO 2024 puan durumu nedir, Türkiye'nin kaç puanı var? EURO 2024 elemeleri, fikstürleri!

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı. Üç yıllık sözleşmeye imza atarak görevine başlayan Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacak. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak, nerede yapılacak? EURO 2024 puan durumu nedir, Türkiye'nin kaç puanı var? EURO 2024 elemeleri, fikstürleri ve maç sonuçları! İşte detaylar…

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE YAPILACAK?

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024 PUAN DURUMU NEDİR, TÜRKİYE'NİN KAÇ PUANI VAR?

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçındaHırvatistan'a konuk oldu. Mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla milli takımımız oldu. İşte puan durumu…

Türkiye - 13 puan

Hırvatistan - 10 puan

Ermenistan - 7 puan

Galler - 7 puan

Letonya - 3 puan

Türkiye EURO 2024 elemeleri D grubunda 13 puan ile 1. sırada yer almaktadır.

Türkiye D Grubunda mücadele ediyor.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

Türkiye - Letonya | 15 Ekim 2023

Galler - Türkiye | 21 Kasım 2023

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Milli maçlarına yayın hakları TRT'dedir. Türkiye'nin Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynayacağı mücadeleler TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.