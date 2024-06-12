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EURO 2024 ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası nerede, hangi şehirlerde?

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Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 merakla bekleniyor. EURO 2024 şampiyonası ne zaman ve hangi şehirlerde gerçekleştirilecek araştırılıyor. EURO 2024 ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası nerede, hangi şehirlerde?

EURO 2024 başlıyor ve Türkiye, bu büyük turnuvada rekabet edecek. Milli Takımımız, F Grubu'nda yer alıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak. Şampiyonanın final karşılaşmaları ise Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde yapılacak. EURO 2024'te Milli Takım maçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, EURO 2024 ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası nerede, hangi şehirlerde?

EURO 2024 NASIL OLACAK?

Avrupa Şampiyonası'na, toplamda 24 takım katılacak. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

EURO 2024 MAÇLARI NE ZAMAN?

Maç Takvimi

1. Grup Maçları 14-18 Haziran 2024

2. Grup Maçları 19-22 Haziran 2024

3. Grup Maçları 23-26 Haziran 2024

Son 16 Turu 29 Haziran - 2 Temmuz 2024

Çeyrek Finaller 5-6 Temmuz 2024

Yarı Finaller 9-10 Temmuz 2024

Final 14 Temmuz 2024

14 Haziran

A Grubu: Almanya - İskoçya ( Münih , 21:00)

15 Haziran

A: Macaristan - İsviçre ( Köln , 15:00)

B: İspanya - Hırvatistan ( Berlin , 18:00)

B: İtalya - Arnavutluk ( Dortmund , 21:00)

16 Haziran

D: Polonya - Hollanda ( Hamburg , 15:00)

C: Slovenya - Danimarka ( Stuttgart , 18:00)

C: Sırbistan - İngiltere ( Gelsenkirchen , 21:00)

17 Haziran

E: Romanya - Ukrayna ( Münih , 15:00)

E: Belçika - Slovakya ( Frankfurt , 18:00)

D: Avusturya - Fransa ( Düsseldorf , 21:00)

18 Haziran

F: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)

F: Portekiz - Çekya ( Leipzig , 21:00)

2. Grup Maçları

19 Haziran

B: Hırvatistan - Arnavutluk ( Hamburg , 15:00)

A: Almanya - Macaristan ( Stuttgart , 18:00)

A: İskoçya - İsviçre ( Köln , 21:00)

20 Haziran

C: Slovenya - Sırbistan ( Münih , 15:00)

C: Danimarka - İngiltere ( Frankfurt , 18:00)

B: İspanya - İtalya ( Gelsenkirchen , 21:00)

21 Haziran

E: Slovakya - Ukrayna ( Düsseldorf , 15:00)

D: Polonya - Avusturya ( Berlin , 18:00)

D: Hollanda - Fransa ( Leipzig , 21:00)

22 Haziran

F: Gürcistan - Çekya ( Hamburg , 15:00)

F: Türkiye - Portekiz ( Dortmund , 18:00)

E: Belçika - Romanya ( Köln , 21:00)

3. Grup Maçları

23 Haziran

A: İsviçre - Almanya ( Frankfurt , 21:00)

A: İskoçya - Macaristan ( Stuttgart , 21:00)

24 Haziran

B: Hırvatistan - İtalya ( Leipzig , 21:00)

B: Arnavutluk - İspanya ( Düsseldorf , 21:00)

25 Haziran

D: Hollanda - Avusturya ( Berlin , 18:00)

D: Fransa - Polonya ( Dortmund , 18:00)

C: İngiltere - Slovenya ( Köln , 21:00)

C: Danimarka - Sırbistan ( Münih , 21:00)

26 Haziran

E: Slovakya - Romanya ( Frankfurt , 18:00)

E: Ukrayna - Belçika ( Stuttgart , 18:00)

F: Çekya - Türkiye ( Hamburg , 21:00)

F: Gürcistan - Portekiz ( Gelsenkirchen , 21:00)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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