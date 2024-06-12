EURO 2024 ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası nerede, hangi şehirlerde?

EURO 2024 başlıyor ve Türkiye, bu büyük turnuvada rekabet edecek. Milli Takımımız, F Grubu'nda yer alıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak. Şampiyonanın final karşılaşmaları ise Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde yapılacak. EURO 2024'te Milli Takım maçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, EURO 2024 ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası nerede, hangi şehirlerde?

EURO 2024 NASIL OLACAK?

Avrupa Şampiyonası'na, toplamda 24 takım katılacak. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.