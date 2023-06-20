EURO 2024 elemeleri büyük heyecana sahne olurken bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler EURO 2024 maçları hangi kanalda? EURO 2024 eleme maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Merak etmekte.

EURO 2024 maçları hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri büyük heyecana sahne olurken bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler EURO 2024 maçları hangi kanalda? EURO 2024 eleme maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Merak etmekte. İşte detaylar...

EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

EURO 2024 elemeleri S Sport kanalında canlı olarak ekranlara gelmektedir. A milli futbol takımımızın maçları ise TRT 1'den canlı olarak yayınlanmaktadır. Türkiye'nin maçları dışındaki EURO 2024 eleme maçları S Sport'ta yayınlanmaktadır.

EURO 2024 NEREDE OYNANACAK?

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.