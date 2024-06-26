EURO 2024 ikili averaj mı genel averaj mı geçerli?
A Milli Takım'ın F Grubu'nda mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran tarihinde başladı ve bugün son maçlar oynanıyor. Peki, EURO 2024 ikili averaj mı genel averaj mı?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) 3. maçları tamamlanıyor. Peki, EURO 2024 ikili averaj mı genel averaj mı?
EURO 2024 İKİLİ AVERAJ MI GENEL AVERAJ MI?
Almanya ve İskoçya arasında oynanacak olan açılış maçı Münih kentinde yapılıyor.
24 milli takımın yer aldığı turnuva grup aşaması, en iyi üçüncüler, son 16, çeyrek final, yarı final ve final etaplarından oluşuyor.
EURO 2024 GRUPLARI
A Grubu: Alanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk, İspanya
C Grubu: Danimarka, İngiltere, Slovenya, Sırbistan
D Grubu : Avusturya, Hollanda, Fransa, Polonya
E Grubu : Belçika, Romanya, Ukrayna, Slovakya
F Grubu : Türkiye, Gürcistan, Çekya, Portekiz
Grup sıralamasında öncelikle ikili averaja bakılıyor. Eşitlik halinde diğer kriterler göz önünde bulunduruluyor.