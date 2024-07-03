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EURO 2024 hangi takımlar çeyrek finale yükseldi? Türkiye çeyrek finalde kiminle oynayacak?

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EURO 2024 futbol turnuvasında çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Bu takımlar arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi ve maçın tarihi merak konusu oluyor. Detaylar turnuvanın resmi web sitesinde yer alıyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale kalan diğer takımlar ve eşleşmeler merak ediliyor. Peki, EURO 2024 hangi takımlar çeyrek finale yükseldi? Türkiye çeyrek finalde kiminle oynayacak?

EURO 2024 HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

Almanya, İngiltere, İspanya, İsviçre, Portekiz, Fransa ve Türkiye çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

EURO 2024 hangi takımlar çeyrek finale yükseldi? Türkiye çeyrek finalde kiminle oynayacak?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya

5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

6 Temmuz 22.00 Hollanda - Türkiye
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hollanda Portekiz Türkiye Almanya Futbol Spor Gündem Spor Dünya Haberler

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