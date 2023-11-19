A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Euro 2024 gruplar puan durumu Türkiye nedir? EURO 2024 Türkiye hangi grupta, kaçıncı sırada, maçları ne zaman? İşte detaylar…

EURO 2024 GRUPLAR PUAN DURUMU TÜRKİYE || EURO 2024 Türkiye hangi grupta, kaçıncı sırada, maçları ne zaman?

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.Peki, Euro 2024 gruplar puan durumu Türkiye nedir? EURO 2024 Türkiye hangi grupta, kaçıncı sırada, maçları ne zaman? İşte detaylar…

EURO 2024 GRUPLAR PUAN DURUMU TÜRKİYE

A Milli Takım'ın da yer aldığı D Grubu'nda Galler, deplasmanda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı ve gruptaki liderlik şansını kaybetti. Galler, elemelerdeki son grup maçına 21 Kasım Salı günü Ay-yıldızlılar karşısında çıkacak. Milliler, bu mücadeleden en az 1 puan çıkardığı takdirde grubu lider tamamlayacak. Öte yandan grupta yer alan Hırvatistan ise Letonya'yı deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Hırvatlar, 10'uncu hafta maçında konuk edeceği Ermenistan'ı yenmesi halinde hiçbir sonuca bakmadan EURO 2024 biletini cebine koyacak.