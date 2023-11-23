EURO 2024 Grup Simülasyonu! EURO 2024 grup simülasyonunda Türkiye hangi grupta, kimlerle eşleşti?

EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu lider bitiren A Milli Takım, dev turnuvaya 2. torbadan katılacak. 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi İngiliz basınından The Sun, EURO 2024'ün simülasyonunu yaptı. Peki, EURO 2024 grup simülasyonunda Türkiye hangi grupta, kimlerle eşleşti? İşte, EURO 2024 grup simülasyonu!

EURO 2024 Grup Simülasyonu! EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu lider bitiren A Milli Takım, dev turnuvaya 2. torbadan katılacak. 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi İngiliz basınından The Sun, EURO 2024'ün simülasyonunu yaptı. Peki, EURO 2024 grup simülasyonunda Türkiye hangi grupta, kimlerle eşleşti? İşte, EURO 2024 grup simülasyonu haberimizde...

EURO 2024 GRUP SİMÜLASYONU

İngiliz basını, Almanya'da gerçekleştirilecek EURO 2024'ün simülasyonunu yaptı. Buna göre ay-yıldızlı ekip en zor gruplardan birine düşerek İngiltere, İtalya ve İskoçya ile eşleşti. EURO 2024'ün resmi kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE ÖLÜM GRUBUNDA

Türkiye, The Sun'da yer alan simülasyona göre; İngiltere, İskoçya ve İtalya ile aynı grupta yer alacak. Simülasyondaki tüm gruplara bakıldığında zorluğuyla en dikkat çeken grup Türkiye'nin yer aldığı grup olarak görülüyor.

Simülasyona göre gruplar şöyle:

1. Grup: Almanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Play-off A

2. Grup: İspanya, Arnavutluk, Slovakya, Sırbistan

3. Grup: Fransa, Romanya, Slovenya, Play-off C

4. Grup: İngiltere, Türkiye, İskoçya, İtalya

5. Grup: Belçika, Macaristan, Hırvatistan, İsviçre

6. Grup: Portekiz, Avusturya, Hollanda, Play-off B

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

EURO 2024'e play-offtan katılacak takımların eşleşmeleri belli oldu. Tek maç usulü oynanacak play-offta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak. Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha play-offtan gelecek. Her bir yoldan birer takım Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılım sağlayacak.

A Yolu

Polonya - Estonya

Galler - Finlandiya

B Yolu

Bosna Hersek - Ukrayna

İsrail - İzlanda

C Yolu

Gürcistan - Lüksemburg

Yunanistan - Kazakistan