EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Galler - Türkiye maçı dün oynandı. EURO 2024 grup kuraları ne zaman? Türkiye Euro 2024 hangi grupta, torbada? ise merak ediliyor. İşte detaylar…

EURO 2024 GRUP KURALARI NE ZAMAN? Türkiye Euro 2024 hangi grupta, torbada?

EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Galler - Türkiye maçı oynandı. Türkiye'nin Galler ile berabere kaldığı karşılaşma sonrası EURO 2024 grup kuraları ne zaman? Türkiye Euro 2024 hangi grupta, torbada? ise merak ediliyor. İşte detaylar…

EURO 2024 GRUP KURALARI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri (Euro 2024) kura çekimi, 2 Aralık 2023 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie konser salonunda yapılacak. Organizasyonun saat kaçta olacağı henüz belli değil.

TÜRKİYE EURO 2024 HANGİ GRUPTA, TORBADA?

Türkiye'nin 1'inci torbada yer alma olasılığı kalmadı. A Milli Takım grubunu lider bitirirse Euro 2024 kuralarında 2'inci torbada yer alacak. Ay-Yıldızlılar'ın grubu 2'inci tamamlaması durumunda ise 3'üncü torbada olması bekleniyor.