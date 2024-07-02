EURO 2024 gol krallığı listesi! Merih gol krallığında kaçıncı?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, müsabakaya rüya gibi bir başlangıç yaptı. EURO 2024 gol krallığı listesi merak edildi. Merih gol krallığında kaçıncı?

EURO 2024 GOL KRALLIĞI LİSTESİ!

Milliler, maçın ilk dakikasında Barış Alper'in sağ kanattan taşıdığı topta köşe vuruşu kazandı. Merih Demiral, Arda Güler'in kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

Merih Demiral, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Merih, kullanılan kornerde bu kez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve millilerimiz farkı 2'ye çıkardı.

Gol krallığı:

Merih'in turnuvada 2 golü bulunuyor.