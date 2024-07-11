EURO 2024 finali ne zaman? İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Euro 2024 finalinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup eden İngiltere adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. Peki, EURO 2024 finali ne zaman? İspanya- İngiltere maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

İspanya- İngiltere Euro 2024 finali 14 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.

İSPANYA- İNGİLTERE FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek.

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Final karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak.