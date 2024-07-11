EURO 2024 finali ne zaman? İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
EURO 2024 futbol turnuvasının final maçı yaklaşıyor. İspanya ve İngiltere arasında oynanacak olan büyük final maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbolseverler, bu büyük mücadeleyi kaçırmamak için maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyorlar.
Euro 2024 finalinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup eden İngiltere adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. Peki, EURO 2024 finali ne zaman? İspanya- İngiltere maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde...
EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?
İspanya- İngiltere Euro 2024 finali 14 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.
İSPANYA- İNGİLTERE FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek.
İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Final karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak.