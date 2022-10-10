Euro 2024 fikstürü belli oldu mu? Euro 2024 rakipler kim olacak? Euro 2024 maçlar ne zaman? Euro 2024 maç tarihleri!
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2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milli Takımımızın maç programı belli oldu. Futbolseverler ise A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 elemelerindeki rakiplerini merak ediyor. D Grubunda yer alan A Milli Takımımızın maçlarının ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Euro 2024 fikstürü belli oldu mu? Euro 2024 rakipler kim olacak? Euro 2024 maçlar ne zaman? Euro 2024 maç tarihleri!
Euro 2024 fikstürü belli oldu mu? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milli Takımımızın maç programı belli oldu. D Grubunda yer alan A Milli Takımımızın maçlarının ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Euro 2024 fikstürü belli oldu mu? Euro 2024 rakipler kim olacak? Euro 2024 maçlar ne zaman? Euro 2024 maç tarihleri!
EURO 2024 MİLLİ TAKIM RAKİPLER KİM?
EURO 2024'te D Grubu'nda yer alan Milli Takımımızın rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu.
EURO 2024 FİKSTÜRÜ!
A Milli Takımımız EURO 2024'te ilk olarak Ermenistan ile 25 Mart 2023 tarihinde karşı karşıya gelirken, son maçını ise 21 Kasım 2023 tarihinde Galler ile oynayacak.
25 Mart 2023
Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023
Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023
Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023
Türkiye-Galler
8 Eylül 2023
Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023
Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023
Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023
Galler-Türkiye