2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milli Takımımızın maç programı belli oldu. Futbolseverler ise A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 elemelerindeki rakiplerini merak ediyor. D Grubunda yer alan A Milli Takımımızın maçlarının ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Euro 2024 fikstürü belli oldu mu? Euro 2024 rakipler kim olacak? Euro 2024 maçlar ne zaman? Euro 2024 maç tarihleri!

Euro 2024 fikstürü belli oldu mu? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milli Takımımızın maç programı belli oldu. D Grubunda yer alan A Milli Takımımızın maçlarının ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Euro 2024 fikstürü belli oldu mu? Euro 2024 rakipler kim olacak? Euro 2024 maçlar ne zaman? Euro 2024 maç tarihleri!

EURO 2024 MİLLİ TAKIM RAKİPLER KİM?

EURO 2024'te D Grubu'nda yer alan Milli Takımımızın rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu.

EURO 2024 FİKSTÜRÜ!

A Milli Takımımız EURO 2024'te ilk olarak Ermenistan ile 25 Mart 2023 tarihinde karşı karşıya gelirken, son maçını ise 21 Kasım 2023 tarihinde Galler ile oynayacak.

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye