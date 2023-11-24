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EURO 2024 favorileri sıralaması! Türkiye EURO 2024 favorileri arasında kaçıncı sırada?

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Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın turnuvanın favorileri arasındaki sırası belli oldu. İşte, EURO 2024 favorileri ve Türkiye'nin sıralaması!

EURO 2024 favorileri sıralaması! Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın turnuvanın favorileri arasındaki sırası belli oldu. İşte, EURO 2024 favorileri ve Türkiye'nin sıralaması haberimizde...

EURO 2024 FAVORİLERİ

A Milli Takım'ın da katılacağı EURO 2024'te favoriler sıralandı. Türkiye 8. basamakta yer alırken, turnuvayı kazanmaya en yakın takım olarak Fransa gösterildi.

Goal'de yer alan habere göre, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım, turnuvanın favorileri arasında 8. sırada gösterildi. EURO 2024'ü kazanmaya en güçlü aday olarak ise Fransa gösterildi.

EURO 2024'te favoriler şöyle sıralandı:

  1. Fransa
  2. Portekiz
  3. İspanya
  4. İngiltere
  5. Belçika
  6. Avusturya
  7. Macaristan
  8. Türkiye
  9. Arnavutluk
  10. Hollanda
  11. İtalya
  12. Hırvatistan
  13. Romanya
  14. İskoçya
  15. Almanya
  16. Danimarka
  17. Slovakya
  18. Slovenya
  19. İsviçre
  20. Sırbistan
  21. Çekya
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