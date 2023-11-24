EURO 2024 favorileri sıralaması! Türkiye EURO 2024 favorileri arasında kaçıncı sırada?
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın turnuvanın favorileri arasındaki sırası belli oldu. İşte, EURO 2024 favorileri ve Türkiye'nin sıralaması!
EURO 2024 favorileri sıralaması! Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın turnuvanın favorileri arasındaki sırası belli oldu. İşte, EURO 2024 favorileri ve Türkiye'nin sıralaması haberimizde...
EURO 2024 FAVORİLERİ
A Milli Takım'ın da katılacağı EURO 2024'te favoriler sıralandı. Türkiye 8. basamakta yer alırken, turnuvayı kazanmaya en yakın takım olarak Fransa gösterildi.
Goal'de yer alan habere göre, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım, turnuvanın favorileri arasında 8. sırada gösterildi. EURO 2024'ü kazanmaya en güçlü aday olarak ise Fransa gösterildi.
EURO 2024'te favoriler şöyle sıralandı:
- Fransa
- Portekiz
- İspanya
- İngiltere
- Belçika
- Avusturya
- Macaristan
- Türkiye
- Arnavutluk
- Hollanda
- İtalya
- Hırvatistan
- Romanya
- İskoçya
- Almanya
- Danimarka
- Slovakya
- Slovenya
- İsviçre
- Sırbistan
- Çekya