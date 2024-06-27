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EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında Çekya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Hamburg'taki Volkspark Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1 A Milli Takımımız kazandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında 10 kişi kalan Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile mücadele edecek.

TÜRKİYE SON 16'YA YÜKSELDİ

Çekya'da Antonin Barak, 11. ve 20 dakikalarda yaptığı fauller sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçta en erken kırmızı kart gören oyuncu oldu. (19:28)

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken ay-yıldızlılarımızın golünü 51. dakika İsmail Yüksek'in pasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

ÇEKYA'NIN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI

Müsabakaya 10 kişi devam eden Çekya, 66. dakikada Tomas Soucek'in golüyle skoru eşitledi. Milli futbolcular, bu golün öncesinde ceza sahasında kaleci Mert Günok'a yapılan müdahale sonrası faul itirazda bulunsa da Rumen hakem Istvan Kovacs, VAR incelemesinin ardından orta noktayı gösterdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Millilerde kaptan Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yenilen gol sonrası kaleci Mert'e faul yapıldığı yönünde hakeme itirazda bulundu. İtirazları sonrasında sarı kart gören Hakan, böylelikle cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın son 16 turundaki Avusturya maçında forma giyemeyecek.

CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ

Milliler, sonradan oyuna giren golcümüz Cenk Tosun'un 90+4. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SON 16'YA KALDIK

Türkiye, Çekya karşısında aldığı galibiyetle F Grubu'nu 6 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı. 1 puanda kalan Çekya ise turnuvaya veda etti.

RAKİBİMİZ AVUSTURYA

Milliler, F Grubu'nu ikinci bitirerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 takım arasına kalan Türkiye, bu turda D Grubu'nun lideri Avusturya ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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