Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılacak. Peki, Euro 2024 Elemeleri GRUP 2.'si gruptan çıkıyor mu?

53 üye federasyonun millî takımları, 5 takımdan oluşan 7 grup ve 6 takımdan oluşan 3 grup olmak üzere toplamda 10 farklı grupta mücadele edecek. Euro 2024 Elemeleri GRUP 2.'si gruptan çıkıyor mu? İşte, detaylar…

EURO 2024 ELEMELERİ GRUP 2.'Sİ GRUPTAN ÇIKIYOR MU?

53 üye federasyonun millî takımları, 5 takımdan oluşan 7 grup ve 6 takımdan oluşan 3 grup olmak üzere toplamda 10 farklı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılacak.

Finallerde yer alacak 24 takımın üçü ise, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamalarına göre belirlenecek 12 takımın oynayacağı play-off turunun ardından belli olacak.

2022/23 UEFA Uluslar A, B ve C Liglerinin liderleri eğer UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılma hakkını önceden elde etmişse, play-off turundaki yerleri kendileriyle aynı ligde yer alan bir sonraki en iyi takıma geçecek. Eğer aynı ligde yeterli sayıda tur atlayamamış takım bulunmuyorsa, play-off kotaları D Ligi'ne kadar bir sonraki en iyi lige aktarılacak.

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

1. Maçlar

23-25 Mart 2023

2. Maçlar

26-28 Mart 2023

3. Maçlar

16-17 Haziran 2023

4. Maçlar

19-20 Haziran 2023

5. Maçlar

7-9 Eylül 2023

6. Maçlar

10-12 Eylül 2023

7. Maçlar

12-14 Ekim 2023

8. Maçlar

15-17 Ekim 2023

9. Maçlar

16-18 Kasım 2023

10. Maçlar

19-21 Kasım 2023

Play-off Yarı Finalleri

21 Mart 2024

Play-off Finalleri

26 Mart 2024