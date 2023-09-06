EURO 2024 Elemeleri D Grubu Puan Durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?
EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu merak ediliyor. EURO 24 elemeleri D grubunda Türkiye de yer alıyor. Peki, Türkiye D grubunda kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte, EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu!
EURO 2024 Elemeleri D Grubu Puan Durumu! EURO 24 elemeleri D grubunda Türkiye de yer alıyor. Peki, Türkiye D grubunda kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte, EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu haberimizde!
- Türkiye - 9 puan
- Ermenistan - 6 puan
- Hırvatistan - 4 puan
- Galler - 4 puan
- Letonya - 0 puan
Türkiye EURO 2024 elemeleri D grubunda 9 puan ile 1. sırada yer alıyor.
Türkiye - Ermenistan | 9 Eylül 2023
Hırvatistan - Türkiye | 12 Ekim 2023
Türkiye - Letonya | 15 Ekim 2023
Galler - Türkiye | 21 Kasım 2023
Kaynak: Haberler.com / Gündem