EURO 2024 Elemeleri D Grubu Puan Durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?

EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu merak ediliyor. EURO 24 elemeleri D grubunda Türkiye de yer alıyor. Peki, Türkiye D grubunda kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte, EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu!