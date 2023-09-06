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EURO 2024 Elemeleri D Grubu Puan Durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?

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EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu merak ediliyor. EURO 24 elemeleri D grubunda Türkiye de yer alıyor. Peki, Türkiye D grubunda kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte, EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu Puan Durumu! EURO 24 elemeleri D grubunda Türkiye de yer alıyor. Peki, Türkiye D grubunda kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte, EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu haberimizde!

  1. Türkiye - 9 puan
  2. Ermenistan - 6 puan
  3. Hırvatistan - 4 puan
  4. Galler - 4 puan
  5. Letonya - 0 puan

Türkiye EURO 2024 elemeleri D grubunda 9 puan ile 1. sırada yer alıyor.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu Puan Durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?

Türkiye - Ermenistan | 9 Eylül 2023

Hırvatistan - Türkiye | 12 Ekim 2023

Türkiye - Letonya | 15 Ekim 2023

Galler - Türkiye | 21 Kasım 2023

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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