EURO 2024 futbol turnuvasının eleme gruplarında 3. olan takımların turnuvaya katılıp katılamayacağı merak konusu oldu. Peki, EURO 2024 eleme gruplarında 3. olan çıkabiliyor mu? EURO 2024 grup 3.sü turnuvaya katılabiliyor mu?

EURO 2024 eleme gruplarında 3. olan çıkabiliyor mu? EURO 2024 futbol turnuvasının eleme gruplarında 3. olan takımların turnuvaya katılıp katılamayacağı merak konusu oldu. Peki, EURO 2024 eleme gruplarında 3. olan çıkabiliyor mu? EURO 2024 grup 3.sü turnuvaya katılabiliyor mu? Detaylar...

EURO 2024 GRUPLARINDA 3. OLAN TAKIM ÇIKABİLİYOR MU?

EURO 2024 gruplarında 3. olan takım turnuvaya veda eder ve Almanya'da düzenlenecek olan 24 takımın katılacağı EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamaz.

EURO 2024'TE KAÇ TAKIM YER ALACAK?

EURO 2024'te 24 takım yer alacak. Bu takımların 20'sini elemelerde ilk 2 sırada yer alan takımlar oluşturacak. 3 takım 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek. Almanya ise ev sahibi kontenjanından turnuvaya katılacak.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye EURO 2024 elemeleri D grubunda 9 puan ile 1. sırada yer almaktadır.