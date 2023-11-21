EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Peki, EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar hangileri? EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde son gün oynanan karşılaşmaların ardından, turnuvaya katılacak takımlar da netleşmeye başladı. A Milli Takım, EURO 2024 biletini cebine koydu. İşte EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?
EURO 2024'E KATILMAYI GARANTİLEYEN TAKIMLAR!
A Milli Takımımızın da olduğu 20 ülke turnuvaya katılmayı garantiledi.
İşte EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar...
ALMANYA
FRANSA
İSPANYA
PORTEKİZ
BELÇİKA
İSKOÇYA
TÜRKİYE
AVUSTURYA
İNGİLTERE
MACARİSTAN
SLOVAKYA
ARNAVUTLUK
DANİMARKA
HOLLANDA
İSVİÇRE
ROMANYA
SIRBİSTAN
İTALYA
SLOVENYA
ÇEKYA
Kaynak: Haberler.com / Gündem