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EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?

21 Kasım 2023 20:54 , Son Güncelleme: 20:54 Gündem Haberleri Abone Ol

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Peki, EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar hangileri? EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?