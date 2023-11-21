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EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Peki, EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar hangileri? EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde son gün oynanan karşılaşmaların ardından, turnuvaya katılacak takımlar da netleşmeye başladı. A Milli Takım, EURO 2024 biletini cebine koydu. İşte EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?

EURO 2024'E KATILMAYI GARANTİLEYEN TAKIMLAR!

A Milli Takımımızın da olduğu 20 ülke turnuvaya katılmayı garantiledi.

İşte EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar...

ALMANYA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


FRANSA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


İSPANYA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


PORTEKİZ

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


BELÇİKA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


İSKOÇYA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


TÜRKİYE

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


AVUSTURYA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?

İNGİLTERE

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?

MACARİSTAN

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


SLOVAKYA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


ARNAVUTLUK

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


DANİMARKA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


HOLLANDA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


İSVİÇRE

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


ROMANYA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


SIRBİSTAN

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


İTALYA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


SLOVENYA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?


ÇEKYA

EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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