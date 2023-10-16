EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Peki, EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar hangileri? EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 16 Ekim Pazartesi günü oynanan karşılaşmaların ardından, turnuvaya katılacak takımlar da netleşmeye başladı. A Milli Takım, EURO 2024 biletini cebine koydu. İşte EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?
A Milli Takımımızın da olduğu 8 ülke turnuvaya katılmayı garantiledi.
İşte EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar...