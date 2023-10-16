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EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar! EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Peki, EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar hangileri? EURO 2024'e hangi ülkeler gidiyor?