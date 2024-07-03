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EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı açıklandı. A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı.

29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

Son 16 turu sonuçları

EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:

İsviçre-İtalya: 2-0

Almanya-Danimarka: 2-0

İngiltere-Slovakya: 2-1

İspanya-Gürcistan: 4-1

Fransa-Belçika: 1-0

Portekiz-Slovenya: 3-0

Romanya-Hollanda: 0-3

Avusturya-Türkiye: 1-2

Eşleşmeler

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

Osman Demir
Osman Demir
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