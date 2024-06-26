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EURO 2024 Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Haziran Çarşamba maç takvimi #9917

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EURO 2024 futbol turnuvasında 26 Haziran Çarşamba günü hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, takımların hangi saatlerde sahaya çıkacağını ve hangi kanallardan yayınlanacağını öğrenmek için maç takvimini bekliyorlar.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabının son maçları bugün gerçekleştirilecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, E ve F grupları tamamlanacak. Peki, EURO 2024 Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Çarşamba maç takvimi

EURO 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te grup etabında son maçlar oynanıyor. Dev turnuvada bugünkü karşılaşmaların ardından E ve F grupları tamamlanacak.

EURO 2024 Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Çarşamba maç takvimi

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

4 maçın oynanacağı mücadeleler TSİ 19.00'da ve 22.00'de başlayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Slovakya ile Romanya, Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaşacak. 22.00'de ise Çekya- Türkiye ve Gürcistan- Portekiz karşılaşmaları oynanacak.

EURO 2024'te günün maç programı şöyle;

  • 19.00: Slovakya-Romanya
  • 19.00: Ukrayna-Belçika
  • 22.00: Çek Cumhuriyeti-Türkiye
  • 22.00: Gürcistan-Portekiz

EURO 2024 Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Çarşamba maç takvimi

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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