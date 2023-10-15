Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 bilet fiyatları satışa çıktı mı ve Türkiye Euro 2024'e katılabilir mi soruları gündeme geliyor. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 heyecanını yaşarken Euro 2024 biletlerini alabilecek miyiz merak ediliyor. Peki, Euro 2024 bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Euro 2024'e katılabilir mi?

Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımımız, bu akşam Konya'da Letonya'yı ağırlayacak. Milliler, galip gelmesi halinde diğer maç sonuçlarına bakmadan Almanya biletini elde edecek. Euro 2024 bilet fiyatları ne kadar ve Türkiye Euro 2024'e katılabilir mi soruları gündeme geliyor. Euro 2024 bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Euro 2024'e katılabilir mi? Detaylar haberimizdedir…

EURO 2024 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Vincenzo Montella yönetimindeki takımımız, bu akşam Konya'da Letonya'yı ağırlayacak. Milliler, galip gelmesi halinde diğer maç sonuçlarına bakmadan Almanya biletini elde edecek. Beraberlik durumunda ise Galler'in Hırvatistan'a karşı puan kaybetmesi gerekecek. Letonya'ya mağlup olması durumunda ise EURO 2024 bileti ertelenmiş olacak.

TÜRKİYE EURO 2024'E KATILABİLİR Mİ?

Grubunda maç fazlasıyla lider olan Millilerimiz, Letonya karşısında galip gelmesi halinde diğer rakiplerin oynadığı maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak.

BERABERLİKTE HIRVATLARIN PUAN KAYBETMESİ GEREKECEK

Millilerimizin, berabere kalması durumunda, aynı gün aynı saatte Hırvatistan'ı konuk edecek olan Galler'in Hırvatistan'a puan kaybetmesi gerekecek.

MAĞLUBİYETTE İSE BİLET ERTLENECEK

A Milli Takım'ın bu akşam Letonya'ya mağlup olması halinde EURO 2024 bileti kesilememiş olacak. Galler'in mağlup olması halinde dahi rakiplerin eksik maçının olması, Avrupa Şampiyonası biletimizi ertelemiş olacak.

ÜÇLÜ AVERAJ DURUMU

Türkiye'nin Letonya'yı yendiği, Galler'in kalan maçlarının tümünü kazandığı ve Hırvatistan'ın da Galler hariç tüm maçlarını kazandığı senaryoda 3 takım da 16 puana ulaşacak ve üçlü averaja devreye girecek. Bu durumda 3 takımın birbiri arasında oynadığı maçlara bakılacak. Üçlü averaj durumunda; Türkiye ve Hırvatistan'dan toplamda 7 puan alan Galler ilk sırada, 6 puan alan Türkiye ikinci sırada, 4 puan alan Hırvatistan ise üçüncü sırada olacak.

İKİLİ AVERAJ DURUMU

Hırvatistan'ın bu akşam Galler'i yenmesi halinde A Milli Takım'a bereberlik yetecek. Ancak Galler ile birlikte Türkiye de Letonya'ya yenilirse risk devam edecek. Galler'in Hırvatistan dışında kalan iki maçını (Ermenistan, Türkiye) kazanması halinde grup sonunda Galler ile Türkiye'nin puanı 13'te eşitlenebilir. Bu durumda ikili averaja bakılacak ve Galler'in gruptan çıkabilmesi için Türkiye'yi en az 3-0 mağlup etmesi gerekecek. Türkiye ilk maçı 2-0 kazandığı için Galler'in Türkiye'yi 2-0 yenmesi halinde ise genel averaja bakılacak.