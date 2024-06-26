Belçika gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024? Belçika gruptan nasıl çıkar?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te E Grubu'nda bulunan iki takım son grup maçına çıkacak. Peki, Belçika gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024? Belçika gruptan nasıl çıkar?

BELÇİKA GRUPTAN ÇIKTI MI, KİMİNLE EŞLEŞTİ EURO 2024?

Stuttgart Arena'da yapılacan maç, TSİ 19.00'da başladı. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Glenn Nyberg olacak.

Grupta 4 takımda üçer puanda

Ukrayna ve Belçika, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.

Gruba 1-0'lık Slovakya yenilgisiyle başlayan Belçika, ikinci maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise ilk karşılaşmada Romanya'ya 3-0 yenilirken ikinci mücadelede Slovakya'yı 2-1 yendi.

Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.

Grupta aynı saatte başlayacak mücadede Slovakya ile Romanya karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.

Henüz grup son maçları bitmedi. açlar bitince sıralama netleşecek.