EUREN halka arz sonuçları! Europen halka arz ne zaman işlem görecek? EUREN hisse fiyatı! - Haberler

EUREN halka arz ne zaman işlem görecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. EURENhalka arz sonuçları ve EURENne zaman işlem görecek merak ediliyor. 2 - 3 Haziran 2022 tarihlerinde halka arz talep toplama süreci sona eren EUREN'in Halka Arz Fiyatı/Aralığı 16,25 TL'dir. EURENhalka arz eşit dağıtımdır. Peki talep toplama sürecinin ardından EURENhalka arz sonuçları ne oldu, EURENhisse ne zaman işlem görecek merak ediliyor. İşte EURENhalka arz sonuçları! EURENne zaman işlem görecek? yanıt haberimizde...

EUREN HALKA ARZ SONUÇLARI

Yurt İçi Bireysel

Kişi: 73.611

Lot: 31.026.722

Oran: %91.85

Yüksek Başvurulu Bireysel

Kişi: 44

Lot: 2.727.519

Oran: %8.07

Yurt İçi Bireysel

Kişi: 100

Lot: 25.759

Oran: %0.08

TOPLAM

Kişi: 73.755

Lot: 33.780.000

Oran: %100

EUREN BORSA'DA İŞLEM GÖRME TARİHİ: 8 Haziran 2022

EUREN HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevcut Sermaye: 135.000.000

135.000.000 Yeni Sermaye: 168.780.000

168.780.000 Sermaye Artırımı (Bedelli): 33.780.000

33.780.000 Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -

- Mevcut Pay Satışı: -

- Ek Pay Satışı: -

- Satış Fiyatı: 16,25 (1 TL nominal bedelli paylar 16,25 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT HAKKINDA

1965 yılında sektöre cam ticareti ile başlayan İdris Hatipoğlu, o yıllarda Türkiye'de cam fabrikası olmadığı için Amerika ve İngiltere'den ithal edilen camları Eskişehir'deki dükkânın da satmaya başladı.

Daha sonra Türkiye Şişecam fabrikasının kurulmasıyla Eskişehir bayiliğini alarak cam toptancılığında faaliyet gösterdi. Bu işi Bursa'da açtığı 2.depo ile büyüttü. 1985 yılına kadar cam toptancılığı ve araba camları satışı ile devam etti.

Isı yalıtımının önem kazanmaya başladığı dönemde, 1985 yılında Türkiye'nin 2. ısıcam tesisini oğlu İsmail Hatipoğlu ile kurdular. Bu cam sanayiciliğinin başlangıcı oldu.

1985 ve 2000 yıllar arası Türkiye'deki en prestijli ve en büyük projelerde Hatipoğlu Cam'ın ürettiği değişik niteliklerdeki ısıcamlar tercih edildi.

1995 yılında Türkiye'de artan teknik inşaat malzemeleri ihtiyacına paralel olarak, kapı ve pencere profilleri için yatırım kararı alındı ve 1997 yılında Europen markası ile üretim başladı.

Europen'in üretime başlamasıyla sırasıyla plaka, panel, kapı, pencere üretim tesisleri, cam alanında ise buzdolabı camları, fırın camları ve mobilya camları üretim tesisleri devreye girdi.

2020 yılı itibariyle 1550 çalışanı ve 5 üretim tesisiyle Europen Türkiye'deki en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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