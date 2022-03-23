Euphoria Netflix'te var mı? Euphoria, HBO için Sam Levinson tarafından yaratılan ve yazılan bir Amerikan genç drama televizyon dizisidir. Euphoria dizisini izlemek isteyen dizi severler Euphoria Netflix dizisi mi? Euphoria Netflix'te var mı? Euphoria nereden izlenir? Euphoria konusu ve oyuncuları! sorularına yanıt aradı. İşte yanıtı...

EUPHORİA NETFLİX DİZİSİ Mİ?

Euphoria, Netflix platformunda yer almamaktadır. Euphoria Blu TV'den izlenebilmektedir.

EUPHORİA KONUSU NEDİR?

Bir grup Amerikalı gencin seks, uyuşturucu, travma ve sosyal medyayla çevrili dünyalarındaki çetrefilli hayatlarını, romantik birlikteliklerini ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan dizi; 17 yaşındaki Rue'nun hikayesine odaklanıyor. Rue, yaz boyunca ortadan kaybolmuştur ve arkadaşları aşırı dozdan öldüğüne artık emindir. Ancak o, yazı değişik bir rehabilitasyon merkezinde geçirmiştir. Bir ev partisinde yaşanan olaylardan sonra Rue'nun hayatına bazı şeylerin değişebileceğini gösteren yeni biri girer.

EUPHORİA OYUNCULARI KİM?

Zendaya

Maude Apatow

Angus Cloud

Eric Dane

Alexa Demie

Jacob Elordi

Barbie Ferreria

Nika King

Hunter Schafer

Haberler.com - Gündem