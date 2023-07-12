Euphoria 3. sezon ne zaman? Euphoria oyuncu kadrosu kimler? Euphoria 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

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EUPHORIA 3. SEZON NE ZAMAN?

Euphoria dizisi yeni sezonu olacağını resmi olarak açıklandı. Buna göre, Euphoria 3. sezonu ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Euphoria dizisi konusu itibariyle ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

EUPHORIA OYUNCU KADROSU KİMLER?

Zendaya

Maude Apatow

Angus Cloud

Eric Dane

Alexa Demie

Jacob Elordi

Barbie Ferreria

Nika King

Hunter Schafer

EUPHORİA KONUSU NEDİR?

Bir grup Amerikalı gencin seks, uyuşturucu, travma ve sosyal medyayla çevrili dünyalarındaki çetrefilli hayatlarını, romantik birlikteliklerini ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan dizi; 17 yaşındaki Rue'nun hikayesine odaklanıyor. Rue, yaz boyunca ortadan kaybolmuştur ve arkadaşları aşırı dozdan öldüğüne artık emindir. Ancak o, yazı değişik bir rehabilitasyon merkezinde geçirmiştir. Bir ev partisinde yaşanan olaylardan sonra Rue'nun hayatına bazı şeylerin değişebileceğini gösteren yeni biri girer.

EUPHORIA 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Euphoria dizisi 3. sezon fragramanı henüz yayınlanmadı.