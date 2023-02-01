Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!

Ettehiyyatü duası namazın her oturuşunda okunur. Bu kadar sık okunulan duanın Türkçe yazımı ve anlamı merak ediliyor. Peki, Ettehiyyatü duası anlamı, Tahiyyat duası meali ve Ettehiyyatü duası Arapça okunuşu nedir? Ettehiyyatü duası Türkçe okunuşu ve Ettehiyyatü duası okunuşu gibi konuları ele aldığımız yazımızda Ettehiyyatü duası dinle ve Ettehiyyatü duası fazileti ve manası gibi detayları da bulabilirsiniz.

Ettehiyyatü duası ve anlamı ile olduğu kadar, Ettehiyyatü duası meali ve Ettehiyyatü duası Arapça okunuşu merak ediliyor. Müminlerin Ettehiyyatü duası Türkçe okunuşu, Ettehiyyatü duası okunuşu, Ettehiyyatü duası dinlemek ve Ettehiyyatü duası fazileti gibi konuları ele aldığımız yazımızda Ettehiyyatü duası okunuşu ve Ettehiyyatü duası anlamı gibi merak edilen konuları detaylı şekilde açıklıyoruz. İşte detaylar haberimizde...

ETTEHİYYATÜ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Namazların her oturuşunda okunur.

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.

ETTEHİYYATÜ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Tahiyyat – Et-tehiyyâtü Duası Miraç hadisesinde, isra yani gece yürüyüşü diye İsra Süresinde bahsedilen, miraç gecesi semaya yükseldikten sonra Cebrail A.S 'ın bu sözlere bizzat-i oracıkta şahit olduğu Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi Vesselem'in, Allah'u Teâla ile aralarında perdeler kalkakarak ayette geçen iki yay kadar yakından gördüğü Rabbiyle selâmlaşma, dilek ve temenni sözleriyle dile getirilmiş hâlidir.

Ettehiyyâtü duası

ETTEHİYYATÜ DUASININ FAZİLETİ NEDİR?

Ettehiyyatü duasını okumak berekettir.

Ettehiyyatü Duası, yemek yaparken bereket için okunur.

Sıkıntılı bir anınızda ettehiyyatü duasını okuyun.

Darda zorda kaldığınız o vakit içerisinde Ettehiyyatü okuyun. Rabbim bir kolaylık mutlaka verecektir.

Yolculuk esnasında namaz vakitlerine yetişmek ve kazaya bırakmamak için Ettehiyyatü Duası okuyun ve vakti geçmeden o namazı eda edeceğiniz muhakkaktır.

Evden dışarı çıktığınız vakitte de okuyunuz.

Ettehiyyatü Duası, kalbinizi rahatlattığı gibi huzura refaha erdirir.

Kul olarak kendinizi ne zaman yalnız hissederseniz bu duayı okuyarak yalnız olmadığınızı herdaim sizin duyan yanınızda olan Rabbimiz varlığını derinden yürekten hissetmenizi sağlayacaktır.

Ettehiyyatü Duası, yatmadan önce okunması gereken bir duadır.

Bu dua okuyarak bunun rahmetinden, bereketinden, feyzinden faydalarından istifade edin.

Ettehiyyatü duasını her daim dilimizden gönlümüzden eksik etmeyelim. İnşallah…



Allah'u Teâla, kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattım dediği Allah Rasulu, gök sema ehlinde geldiginde, onu selam vererek karşılamıştır. Allah azze ve celle'nin, cemâlini ilk Peygamber Efendimiz (S.A.V) orada görmüş ve selâmına en güzel biçimde karşılık vermiştir.

"Sonra (çok perdeler geçerek Rabbine) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki, kab-ı kavseyn (iki yay) kadar veya daha da yakın oldu!"

Necm suresi : 8-9

Ettehiyyatü duası yani tahiyyât, Hz. Muhammed S.A.V Efendimizin Miraç gecesinde, Yüce Allah ile karşılıklı olarak yapmış olduğu bir selâmlaşma sözü ve duasıdır.

ETTEHİYYATÜ DUASI HİKAYESİ

Ettehiyyatü Duası Sırrı;

Rasullah (S.A.V), Allah'u Teâlaya selâmlarını şu sözlerle beyan etti:

"et-Tahiyyâtu lillâhi ve's-salavâtu ve't-tayyibât:

" Mülk , azamet ve her türlü sözlü ibadetler, övgüler, bedenî ve malî ibadetlerle , tüm sâlih ameller Allah içindir" .

Yüce Rabbimiz de şu şekilde karşılık vermiştir:

"es-Selâmu aleyke eyyuhâ'n-nebiyyu ve rahmetilllatu ve berekâtuhu:

"Selâm sana ey peygamber, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sana olsun".

"Es-Selâmu aleynâ ve alâ ibâdillahi's-sâlihin: Selâm bize, peygamberlere ve Allah'ın insan ve cinden bütün salih kullarına olsun".

Hz. Peygamber Efendimiz S A.V şu şekilde buyurmuşlardır:

"Bunu söylediğiniz zaman Allah'ın rahmeti ve bereketi gökte ve yerde bulunan her salih kula erişir."

Ettehiyyatü duası kelime- i şehadet ile sona ermiştir.

Hz. Muhammed S.A.V Efendimiz yeniden söz alıp şu sözlerle hitap etti:

"Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulu olduğuna şehâdet ederim."

Tayiyyat yani ettehiyyatü duası iki şehadet cümlesi içinde barındırdığı için adına "teşehhüd" denilmiştir.

(ez-Zühayli, el-Fıkhu'l-İslâmi ve EdilletuXû, Dımaşk 1405/1985, I, 668-670).

"Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır."

Nisa- 86

" Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin."

Ahzab-56

ETTEHİYYATÜ DUASI VE ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz Sallahu Aleyhi Vesselem namazlardaki ara oturuşlarda ve son oturuşda ettehiyyatü duasını okumuş ve ashabına da okumalarını tavsiye etmiştir.

Bizlerde her farz ve nafile namazlarda ara ve son oturuşlarda ettehiyyatü duasını okur arkasına allahümme salli-barik ve rabbene atina dualarını da okuyup selam vererek namaz sona ermiş olur.

(bk. Buhârı, Ezân, 148, 150; el-Ameli's-Salât, 4; Müslim, Salât, 56, 60, 62; Ebû Dâvud, Salât, 178; Tirmizî, Salât, 100, Nikâh , 17).

" Namazı ben nasıl kılıyorsam siz de öylece kılın"

(Buhârî, Ezân, 18, Edeb, 27, Ahâd, 1)

Bizlerde namazlarımızı peygamber efendimizden öğrendiğiniz şekilde sünnete ve hadislere göre kılarak eda etmekteyiz.

Kuran-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağı yoktur. Biz bunu peygamber efendimizden öğrendiğimiz gibi kılarız.

İslamın beş şartından birisi de namazdır.

Namaz bize yani ümmete beş vakit namaz miraç gecesi bir hediye olarak verilmiştir. Namaz miraç gecesi ümmete farz kılınan ibadettir.

Namaz kılan kurtuluşa erer.

Kuran

TAHİYYAT NEDİR?

"Mülk, azamet ve her türlü sözlü ibadetler Allah içindir."

Bütün tahiyyat, salavat, tayyibatlar yalnızca Allah'a mahsustur. Tüm hamd, sena ve selamlar, tüm iyilikler sadece Allah için yapılır.

Bütün salatlar, selamlar, bütün tahiyyatu ihsan ve ikramlar kainat son peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed Sallahu Aleyhi Vesselleme, bütün ehli beytine ve ashabı için yapılır.

Ettehiyyatü Allah ile Peygamberi Muhammed S.A.V Efendimizin miraç gecesinde karşılıklı olarak birbirlerine selamlarını sunmalarından oluşan bir duadır.

Es-Selam Allah'ın 99 isminden birisidir.

"Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selâm verin."

Nur-61

Es-Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun anlamına gelmektedir.

"O öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tapılacak yoktur. Öyle melik ki, mukaddestir, selâmete erdirendir, güven verendir, görüp gözetendir, onurludur, dilediğini ister istemez zorla yaptırandır, her hususta büyüklüğünü gösterendir, Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir."

Haşr-23

Enes R.A. rivayet olunduğu üzere

"Rasullah S.A.V Efendimiz buyurduki;

'Selam, Allah'-i Teâla'nın isimlerinden bir isimdir. Onu Allah (selamlaşma için) yeryüzüne koymuştur. O halde aranızda selamı yayın' buyurdu."

Edebu'l -Müfred 989

Diğer bir hadisde;

" Rasullah S.A.V Efendimiz buyurduki;

'İnsanların Allah'a en yakın olanı, onlara ilk önce selam verenleridir' buyurdu."

Ebu-David 5197 Tirmizi 2834

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