Eton Mess tarifi! Masterchef Eton Mess nedir, nasıl yapılır? Eton Mess için gerekli malzemeler nelerdir? Eton Mess tatlısı hangi ülkeye ait?

Masterchef 23 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Eton Mess tatlısını yapmasını istendi. Peki Masterchef Eton Mess nasıl yapılır? Eton Mess için gerekli malzemeler nelerdir? Eton Mess tarifi! Eton Mess nasıl yapılır? Eton Mess nedir, ne demektir? Eton Mess hangi ülkeye ve bölgeye aittir? Eton Mess tarifi haberimizde...

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ETON MESS NEDİR, NE DEMEK? ETON MESS HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Eton Mess, İngiliz mutfağının lezzetli ve hafif bir tatlısıdır. Genellikle çilek, krema ve kırılmış meringue ile yapılır.

ETON MESS İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

250g taze çilek (veya istediğiniz meyve)

250ml soğuk krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

4-6 adet meringue (veya pavlova tabanı), irice kırılmış

Birkaç yaprak taze nane (isteğe bağlı, süslemek için)

ETON MESS NASIL YAPILIR?

Çilek Hazırlığı: Taze çilekleri yıkayın, saplarını çıkarın ve dilimleyin. Eğer başka bir meyve kullanacaksanız, onu da hazırlayın.

Krema Hazırlığı: Soğuk kremayı derin bir kaseye alın. Pudra şekeri ekleyin. Bir el mikseri veya bir çırpıcı yardımıyla krema sertleşip kalınlaşıncaya kadar çırpın. Dikkatli olun, aşırı çırparsanız tereyağına dönüşebilir.

Meringue Hazırlığı: Meringue'ları elinizle irice kırarak parçalayın. Bu parçalar, Eton Mess'in içinde hoş bir çıtırlık katacak.

Montaj: Kremayı yavaşça meringue parçaları ve dilimlenmiş çileklerle karıştırın. Karışımı karıştırırken fazla karıştırmamaya özen gösterin, böylece meyve ve meringue'lar kremaya karışsın ama karışım homojen olmasın. Eton Mess'in hafif ve gevrek dokusunu korumak istersiniz.

Servis: Eton Mess karışımını servis kaselerine veya bardaklara paylaştırın. Üzerini taze çilek dilimleri ve isteğe bağlı olarak taze nane yaprakları ile süsleyin.

Hemen Servis Yapın: Eton Mess, taze yapısı nedeniyle hemen servis edilmelidir. Meyve ve krema arasındaki kontrastı korumak için buzdolabında bekletmemeye özen gösterin.

Eton Mess, taze ve lezzetli bir tatlıdır. İsteğe bağlı olarak tarife farklı meyveler veya tatlandırıcılar ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!