Etnisite ne demek? Etnisite anlamı ne? - Haberler

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Etnisite kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Etnisite anlamı ne? Etnisite ne demek?

ETNİSİTE NE DEMEK?

Etnisite bir insanın hangi etnik topluluğa bağlı olduğunu, etnik karakterini araştıran yapıdır. Diğer bir ifade ile bakılacak olursa kişinin bireysel açıdan etnik kökenini araştıran sınıflandırma olarak da ifade edilebilir.

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