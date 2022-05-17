Etnisite ne demek? Etnisite anlamı ne? - Haberler

Etnisite ne demek? Etnisite anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Etnisite, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Etnisite ne demek? Etnisite anlamı ne? İşte, Etnisite kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Etnisite kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Etnisite anlamı ne? Etnisite ne demek?
ETNİSİTE NE DEMEK?
Etnisite bir insanın hangi etnik topluluğa bağlı olduğunu, etnik karakterini araştıran yapıdır. Diğer bir ifade ile bakılacak olursa kişinin bireysel açıdan etnik kökenini araştıran sınıflandırma olarak da ifade edilebilir.
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