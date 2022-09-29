Etlik şehir hastanesinde hangi bölümler var? Etlik şehir hastanesinde olan bölümler hangileri? İşte Etlik şehir hastanesinde olan bölümler!
Gündem Haberleri
Son zamanlarda adını birçok kez duymaya başladığımız Etlik şehir hastanesi hakkında birçok konu ve detay, insanlar tarafından merak edip araştırılıyor. Merak edilen sorular arasında Etlik şehir hastanesinde hangi bölümler var? Sorusu da en başta yer alıyor. Peki, Etlik şehir hastanesinde hangi bölümler var? Etlik şehir hastanesinde olan bölümler hangileri? İşte Etlik şehir hastanesinde olan bölümler!
Etlik şehir hastanesinde hangi bölümler var? Sorusu, oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu haberimizde sıklıkla sorulmakta olan Etlik şehir hastanesinde hangi bölümler var? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Etlik şehir hastanesinde hangi bölümler var? Etlik şehir hastanesinde olan bölümler hangileri? İşte Etlik şehir hastanesinde olan bölümler!
ETLİK ŞEHİR HASTANESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Etlik şehir hastanesi kompleks dokuz binadan oluşacaktır bunlar;
- Genel Hastane
- Ortopedi ve nörolojik bilimler hastanesi
- Kalp damar cerrahisi hastanesi
- Pediatri hastanesi
- Kadın hastalıkları hastanesi
- Onkoloji hastanesi
- Teşhis ve tedavi binası
- Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi
- Yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi