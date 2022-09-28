Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak. Peki, Etlik Şehir Hastanesi saat kaçta açılıyor?

Etlik Şehir Hastanesi nerede? Etlik Şehir Hastanesi hangi şehirde ve ilçede?

Etlik Şehir Hastanesi saat kaçta açılıyor? Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak. Peki, Etlik Şehir Hastanesi saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Ankara'da, bu hafta ikinci şehir hastanesi faaliyete başlayacak. Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak ve bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılacak.

Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

Ankara'da 2019'da hizmete giren Ankara Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük hastanesi niteliğine sahip. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü olarak anılan hastanenin toplam 3 bin 732 yatak kapasitesi bulunuyor.

Hizmete giren şehir hastaneleri

Türkiye'de halen faaliyette bulunan şehir hastaneleri şunlar:

"Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi."

Yapımı devam eden şehir hastaneler ise şöyle:

"Ankara-Etlik Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Aydın Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ,Trabzon Şehir Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi, Ordu Şehir Hastanesi, Denizli Şehir Hastanesi, Sakarya Şehir Hastanesi, Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Diyarbakır Şehir Hastanesi."