Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak. Peki, Etlik Şehir Hastanesi nerede? Etlik Şehir Hastanesi hangi şehirde ve ilçede?

Etlik Şehir Hastanesi nerede? Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak. Peki, Etlik Şehir Hastanesi nerede? Etlik Şehir Hastanesi hangi şehirde ve ilçede? İşte detaylar...

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?

Etlik, Ankara'nın Keçiören ilçesinin bir mahallesi ve çevre mahalleri de içine alan semtidir. Semtin içinde Etlik, Aşağıeğlence, Emrah, Esertepe, Yayla, Ayvalı, Gümüşdere ve Ovacık mahalleleri bulunmaktadır.İçerisinde Antares Alışveriş Merkezi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi yerler de bulunmaktadır.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ankara'da, bu hafta ikinci şehir hastanesi faaliyete başlayacak. Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak ve bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılacak.

Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

Ankara'da 2019'da hizmete giren Ankara Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük hastanesi niteliğine sahip. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü olarak anılan hastanenin toplam 3 bin 732 yatak kapasitesi bulunuyor.