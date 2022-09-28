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Etlik nerede? Etlik hangi şehirde bulunuyor? Etlik hangi şehirde, ilde yer alıyor?

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Etlik nerede? Etlik hangi şehirde bulunuyor? Etlik hangi şehirde, ilde yer alıyor?

Son zamanlarda birçok kez adını duymaya başladığımız Etlik, birçok kişi tarafından detaylıca merak ediliyor. Merak edilen soruların başında ise Etlik nerede? Ve Etlik hangi şehirde bulunuyor? Soruları yer alıyor. Bu haberimizde sizler için Etlik hangi şehirde, ilde yer alıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Etlik nerede? Etlik hangi şehirde bulunuyor? Etlik hangi şehirde, ilde yer alıyor?

Ankara haber: Ses Ankara Şubesi: Şehir Hastanelerinin Yatak Doluluk Oranını Yüzde 70'e Çıkarabilmek İçin Kamu Hastaneleri KapatılıyorAnkara haber: Ses Ankara Şubesi: Şehir Hastanelerinin Yatak Doluluk Oranını Yüzde 70'e Çıkarabilmek İçin Kamu Hastaneleri Kapatılıyor Etlik Şehir Hastanesi nerede? Etlik Şehir Hastanesi hangi şehirde ve ilçede?Etlik Şehir Hastanesi nerede? Etlik Şehir Hastanesi hangi şehirde ve ilçede?

Etlik nerede? Sorusu, son zamanlarda sık sık duyduğumuz haberlerin ardından birçok kez araştırılmaya başlandı. Birçok kişinin adını söylemekte olduğu ve günlük hayatımızda duymaya başladığımız Etlik nerede? Etlik hangi şehirde bulunuyor? Etlik hangi şehirde, ilde yer alıyor? Sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

ETLİK NEREDE?

Etlik, Ankara'nın Keçiören ilçesinin bir mahallesi ve çevre mahalleri de içine alan semtidir. Semtin içinde Etlik, Aşağıeğlence, Emrah, Esertepe, Yayla, Ayvalı, Gümüşdere ve Ovacık mahalleleri bulunmaktadır.İçerisinde Antares Alışveriş Merkezi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi yerler de bulunmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Etlik Şehir Hastanesi Gündem Yaşam Haberler

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