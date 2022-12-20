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Etli Lahana Sarması tarifi! Masterchef Etli Lahana Sarması nedir, nasıl yapılır? Etli Lahana Sarması için gerekli malzemeler neler?

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Etli Lahana Sarması tarifi! Masterchef Etli Lahana Sarması nedir, nasıl yapılır? Etli Lahana Sarması için gerekli malzemeler neler?

Masterchef 20 Aralık yarışmasında şefler tarafından Etli Lahana Sarması yapılması istendi. Peki Masterchef Etli Lahana Sarması nasıl yapılır? Etli Lahana Sarması için gerekli malzemeler nelerdir? Etli Lahana Sarması yemek tarifi! Etli Lahana Sarması nasıl yapılır? Etli Lahana Sarması hangi yöreye aittir? Etli Lahana Sarması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Etli Lahana Sarması tarifi oldu. Peki en güzel Etli Lahana Sarması yemek tarifi nasıldır? Etli Lahana Sarması yemeği nasıl yapılır? Etli Lahana Sarması için gerekli malzemeler nelerdir? Etli Lahana Sarması nasıl yapılır? Etli Lahana Sarması için gerekenler neler?

300 gr orta yağlı kıyma

2 baş kuru soğan

Yarım su bardağı mısır yarması (Arzuya göre

pirinç de ilave edilebilir)

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salça

2 baş büyük domates

200 gr tereyağı ve karalahana

½ çay kaşığı karabiber Pul biber ve tuz

Bir kabın içerisine domates, soğan, maydanoz ince bir şekilde doğranır. Kıyma, mısır yarması,salça ve baharatlar ilave edilerek karıştırılır. Karalahana yıkanır bir tencerede haşlanır ve

soğutulur. Bir lahana yaprağına 1 yemek kaşığı hazırlanmış içten konulur ve her tarafı kapatılarak iyice sarılır. Düz bir tencerenin içerisine karalahana yaprağı serilerek hazırlanan dolmalar yerleştirilir. Tencereye tereyağı konularak orta ısıda pişirilir. Yoğurtla ile sıcak servis edilir. Afiyet Olsun…

Etli karalahana sarması genel olarak Trabzon ve yöresine ait bir yemektir.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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