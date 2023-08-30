Etli Bamya tarifi! MasterChef Etli Bamya nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Etli Bamya hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Etli Bamya hazırladı. Peki, Etli Bamya nedir? Etli Bamya nasıl yapılır? Etli Bamya nedir?

Yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Etli Bamya ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Etli Bamya nasıl yapılır? Etli Bamya nedir? Etli Bamya nasıl yapılır, Etli Bamya yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Etli Bamya yapıldı, evde klasik Etli Bamya yapıldı! İşte en güzel Etli Bamya!

ETLİ BAMYA TARİFİ!

Etli Bamya İçin Gerekli Malzemeler:

• 500 grbamya

• 1 bardak zeytinyağ

• 2 domates

• 1/2 limon

• 1 demet maydanoz

• 1 soğan tuz

Etli Bamya Yapılışı:

Bir tencerenin içine kuşbaşı doğranmış etler, küp şeklinde doğranmış kuru soğanlar ve iki kaşık sıvı yağ konarak, etler suyunu çekene kadar kavrulur. Sonra salça ve küp şeklinde doğranmış domatesler eklenerek karıştırılır ve 5 dakika daha kavrulur. Yeteri kadar kaynar suyu ilave edilip pişmeye bırakılır. Bu esnada bamyalar temizlenerek, yıkanır ve süzülür. Etler yumuşayınca, bamyalar ilave edilerek karıştırmadan pişirmeye devam edilir. Bamyalar yumuşayınca tuz ve limon suyu ilave edilerek 5 dakika daha pişirilir ocaktan alınarak servis yapılır.

Kaynak: Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü